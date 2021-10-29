Китай приостановил ввоз продуктов российской компании из-за коронавируса

Китай на пять недель запретил ввозить морепродукты компании Zarya LLC из-за COVID-19

Китай приостановил ввоз замороженных морепродуктов российской компании Zarya LLC из-за обнаруженного на упаковке коронавируса. Запрет будет действовать пять недель, сообщается на сайте Главного таможенного управления КНР.

Вирус нашли на пачке замороженной горбуши. С 3 ноября таможенные органы по всей стране перестанут принимать импортные декларации от российского предприятия сроком на четыре недели.

Ранее сообщалось, что с 27 октября запрет на ввоз морепродуктов сроком на одну неделю коснулся рыбопромышленного судна компании Eglaine Mercury и производственного предприятия Zarya LLC. Соответственно, в течении пяти недель Китай не будет принимать продукцию российской компании.

