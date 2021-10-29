Искусственный интеллект обучили предсказывать опасное для жизни состояние

Новосибирские ученые разработали новый способ прогнозирования гипогликемии у пациентов с сахарным диабетом с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Результаты помогут создать приложение для смартфона или другого гаджета, способное предупреждать пациентов о развитии опасного для жизни состояния. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте РНФ.

Гипогликемией называют крайне низкий уровень глюкозы в крови, что может привести к нарушению работы органов, коме и даже смерти. У людей без диабета при недостатке глюкозы прекращается выработка инсулина, утилизирующего глюкозы, а печень начинает выбрасывать сахар в кровь. Этот механизм предотвращает развитие гипергликемии. Однако у людей с инсулинозависимым диабетом этот механизм не срабатывает: печень вырабатывает глюкозу слишком медленно, а лишний инсулин нельзя удалить из крови слишком сильно.

Гипогликемию можно избежать на ранней стадии, употребив сладкие продукты, однако часто это происходит во время сна. Для решения этой проблемы ученые проанализировали данные пациентов, собранные с помощью носимых устройств. Замеры уровня крови осуществлялись каждые пять минут, а затем на их основе были созданы прогностические модели падения уровня глюкозы за пять минут или за полчаса до наступления состояния. Этого времени достаточно, чтобы пациент принял меры для предотвращения гипогликемии.