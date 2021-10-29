Россияне рассказали об отношении к феминитивам

Более трети граждан заявили, что употребление феминитивов недопустимо ни в каких ситуациях. При этом почти каждый четвертый россиянин относится к ним положительно, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос компании HeadHunter.

По данным исследования, только 11 процентов россиян не знакомы с понятием феминитивов. Наиболее знакомы с этим термином работники сферы искусства (95 процентов). Россияне также рассказали о своем отношении к феминитивам: 23 процента респондентов их поддерживают (30 процентов женщин и 15 процентов мужчин соответственно).

При этом наиболее часто негативным явлением феминитивы называли представители высшего менеджмента, сферы HR, транспорта и логистики, а также банков и финансов (более 50 процентов сотрудников).

Более трети россиян (35 процентов) заявили, что феминитивы недопустимо употреблять в любой ситуации. Среди других опрошенных 53 процента полагают, что их можно использовать в разговорной речи, а каждый четвертый допускает их употребление в художественной литературе, каждый пятый — в СМИ и в устной официальной форме (19 процентов), в письменной официально-деловой речи — 17 процентов респондентов.

В целом женщины проявили более лояльное отношение к феминитивам, чем мужчины. Против их употребления высказались 40 процентов опрошенных мужчин. Такие современные феминитивы, как «блогерка», «докторка», «директорка», «редакторка» «психологиня» и другие в речи используют 35 процентов опрошенных: 22 процента только среди друзей, 12 процентов — в любых обстоятельствах, один процент — на письме.

Ранее журналист Владимир Познер высказался об употреблении феминитивов в русском языке. Он предположил, что подобные формы слов не останутся надолго в языке.