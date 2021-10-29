Ариана Гранде избавилась от дома менее чем через полтора года после покупки

Американская певица Ариана Гранде продала свой особняк на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе. Она избавилась от владения менее чем через полтора года после покупки, сообщает журнал Architectural Digest.

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Певица владела особняком в районе Берд-Стритс с июня 2020 года. Она отдала за него 13,7 миллиона долларов. Менее чем полтора года спустя Гранде выручила от продажи дома 14 миллионов долларов (более 989 млн рублей). По информации журнала, в том же районе певице принадлежит дом поменьше.

Трехэтажный дом занимает почти 930 квадратных метров, высота потолков достигает около пяти метров. В доме есть четыре спальни, семь ванных комнат, кухня, кинотеатр, бар и тренажерный зал. Из окон открывается вид на город. В дизайне использовали натуральные материалы, включая деревянные панели и мраморные полы.

Ранее стало известно, что менее чем через год после покупки от своего дома решил избавиться известный южноафриканский комик и телеведущий Тревор Ноа. Он выставил на продажу недвижимость в Лос-Анджелесе более чем за 29,7 миллиона долларов (на тот момент более 2,1 миллиарда рублей).