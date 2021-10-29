Российский дипломат пригрозил последствиями Киеву за применение беспилотников

Украина совершает опасные действия, применяя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для атак в Донбассе. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

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Российский дипломат пригрозил Киеву, отметив, что применение дронов приведет «к последствиям, которые украинская сторона себе даже не представляет». «Да, я видел доклады о дронах Bayraktar TB2, один из которых нанес удар по артиллерийским позициям ополчения. Я считаю, что украинцы ведут очень опасную игру», — подчеркнул Небензя.

Постпред указал, что использование подобной военной техники — это нарушение Минских соглашений. «Это опасная игра, мне кажется, они должны это осознать, хотя, боюсь, этого не произойдет», — заключил дипломат.

26 октября ВСУ впервые задействовали в боевых действиях в Донбассе дрон Bayraktar TB2. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) отметили, что в результате применения беспилотника жертвы и повреждения гражданских объектов зафиксированы не были.

Президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с журналистами в Одесской области заявил, что ВСУ используют имеющееся у них вооружение исключительно в оборонительных целях. По его словам, ударный дрон был применен в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны противника. При этом он добавил, что украинская армия действовала в соответствии с существующими договоренностями.

Ранее в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе сообщили, что 26 октября самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики подверглись массированным артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. За сутки украинские военные нанесли более 110 ударов, использовав при этом тяжелую артиллерию, минометы, БМП, ударный беспилотник и стрелковое оружие.