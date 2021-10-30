«Локомотив» на последней минуте вырвал победу у «Нижнего Новгорода»

«Нижний Новгород» проиграл московскому «Локомотиву» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:2. На 31-й минуте голом отличился полузащитник нижегородцев Илья Берковский. На 37-й минуте счет сравнял хавбек Рифат Жемалетдинов. На последний минуте «железнодорожники» вырвали победу благодаря автоголу защитника соперника Ивана Миладиновича.

Таким образом, после 13 туров «Нижний Новгород» располагается на 11-м месте, набрав 14 очков. «Локомотив» поднялся на второе место с 24 очками.

В следующем туре «железнодорожники» сыграют на выезде со «Спартаком», а «Нижний Новгород» — с грозненским «Ахматом». Обе встречи пройдут 7 ноября.

