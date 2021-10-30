Страны «евротройки» высказались за возвращение Ирана к ядерной сделке

Страны «евротройки» (Франция, Германия, Великобритания) рассчитывают, что Иран возобновит переговоры по ядерной сделке и вернется к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Такое заявление сделала исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель. Ее слова приводит ТАСС.

Она подчеркнула, что страны делают ставку на возвращение Ирана за стол переговоров, «однако время идет, а обогащение урана в Иране продолжается». «Нас это беспокоит», — отметила канцлер.

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Лидеры Франции Германии и Великобритании ранее провели переговоры на полях саммита G20, который начался в Риме в субботу, 30 октября. Мероприятие проходит в конгресс-центре «Нувола».

Ранее стало известно, что Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в саммите «Группы двадцати» (G20) в очном формате. Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите G20 по видеосвязи из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Его выступление ожидается в двух сессиях: «Глобальная экономика и глобальное здоровье» и «Изменения климата и окружающая среда».

G20 — неформальное объединение наиболее крупных, экономически развитых и развивающихся стран. Оно было основано по инициативе США и Канады в рамках саммита в 1999 году.