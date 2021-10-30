Прибыль «Газпрома» вызвала негодование на Украине

Компанию «Газпром» обвинили в получении сверхприбыли за счет европейских потребителей. Соответствующее заявление сделал генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

По его словам, компания злоупотребляет своим доминирующим положением и создает искусственный энергетический кризис в Европе. Все это привело к заоблачным ценам газ в странах ЕС, возмутился Макогон. Он также отметил, что «Газпром» установил абсолютный рекорд чистой прибыли: за девять месяцев 2021 года чистая прибыль компании превысила 1 триллион рублей.

Ранее представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия не спровоцировала энергетический кризис в странах Европейского союза, но и не сделала ничего, чтобы смягчить его. Он признал, что кризис случился из-за различных факторов, часть из которых никто не мог проконтролировать.