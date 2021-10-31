Академик РАН раскритиковал намеренное заражение COVID-19

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский раскритиковал намеренное заражение COVID-19 как способ перенести коронавирус в легкой форме. Он рассказал радио Sputnik, к какой ответственности могут привлечь за намеренное распространение коронавируса.

По его словам, такие действия влекут за собой наказание, может применяться «закон о преднамеренном распространении инфекционных болезней».

«Тут вполне может сработать действующее уголовное законодательство. Это будет зависеть от активности прокуратуры, других надзорных служб, в частности, Роспотребнадзора. Если будет подана соответствующая жалоба в судебные органы, они должны будут рассмотреть, нет ли здесь нарушения закона», — сказал Покровский.

Эпидемиолог добавил, что подобные случаи с намеренным заражением происходили в предыдущие столетия. Детей заражали разными инфекциями, потому что считалось, что дети легче их переносят. «Конечно, все зависит от того, какая инфекция. И, конечно, вакцинация всегда будет предпочтительным и более легким способом получить иммунитет. Болезнь — это опасно», — заключил академик.

Ранее сообщалось, что информация о способе перенести коронавирус в легкой форме, распространившаяся после истории о смерти москвички, намеренно заболевшей COVID-19, оказалась недостоверной. Врачи Николай Крючков и Евгений Тимаков, а также эксперт по биобезопасности Николай Дурманов рассказали об опасности намеренного заражения коронавирусом.