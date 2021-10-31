«Сочи» обыграл аутсайдера РПЛ и поднялся на третье место в таблице

«Сочи» обыграл тульский «Арсенал» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 2:1. «Сочи» открыл счет на второй минуте благодаря голу нападающего Матео Кассьерры. На 65-й минуте гол забил полузащитник «Арсенала» Эванс Кангва. На 79-й минуте Кассьерра оформил дубль.

Таким образом, после 13 матчей «Сочи» поднялся на третье месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Арсенал», являющиеся аутсайдером РПЛ, занимает 14-е место с 12 очками.

В следующем туре «Сочи» примет московский ЦСКА, а «Арсенал» — «Уфу». Обе встречи пройдут 6 ноября.