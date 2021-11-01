Эмбер Херд оказалась под следствием из-за своих собак

Американская актриса Эмбер Херд оказалась под следствием по обвинению в даче заведомо ложных показаний. Об этом сообщает Daily Mail.

В 2015 году артистка незаконно провезла своих собак в Австралию, не оформив на них необходимые документы. Позднее она публично извинилась перед местными властями, объяснив свое поведение недосыпом и избежав наказания. Несмотря на это, недавно в Австралии возобновили дело в отношении звезды и обратились в Федеральное бюро расследований с просьбой найти свидетелей в США.

Уточняется, что возобновление уголовного дела связано с новыми подробностями, которые были обнаружены во время судебного разбирательства между Херд и ее бывшим мужем Джонни Деппом. Бывший управляющий имуществом Деппа Кевин Мерфи заявил на заседании, что Херд заставила актера соврать под присягой по поводу провоза в страну двух йоркширских терьеров.

Лжесвидетельство влечет за собой наказание в виде тюремного заключения на срок до 14 лет, но маловероятно, что австралийские власти будут добиваться экстрадиции актрисы. Однако при попытке вьезда в Австралию звезде может грозить арест.

Весной Джонни Депп обвинил Эмбер Херд во лжи о пожертвовании денег на благотворительность. Артистка обещала, что семь миллионов долларов, полученных ею после судебных разбирательств с бывшим супругом, будут переведены на благотворительность, однако адвокат звезды «Пиратов Карибского моря» Эндрю Колдекотт предоставил доказательства того, что Херд присвоила эти деньги.