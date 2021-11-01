Фронтмен Duran Duran поделился подробностями о вечеринках в 1980-х годах

Фронтмен известной британской группы Duran Duran Саймон Ле Бон рассказал о вечеринках в 1980-х годах. Музыкант раскрыл подробности в ходе подкаста Life's A Beach.

63-летний исполнитель вспомнил, что участники коллектива часто отдыхали в отеле Sunset Marquis в Лос-Анджелесе. Ле Бон подчеркнул, что тогда во время вечеринок они заказывали наркотические вещества прямо в номер.

«Раньше вы могли с легкостью это сделать, если знали, к кому обратиться. Кроме шуток, мы так и делали! Мы веселились. В 80-е мы отрывались по полной», — поделился певец, отметив, что его жизнь полностью изменилась, когда он женился на модели Ясмин Парванех в 1985 году. Ле Бон быстро стал семьянином, а его громкие вечеринки ушли в прошлое.

Группа Duran Duran была основана в Бирмингеме в 1978 году. За свою карьеру музыкальный коллектив продал более 100 миллионов пластинок по всему миру. 14 синглов группы попадали на вершину британского музыкального чарта, а более 20 треков Duran Duran в разное время занимали первое место в сотне горячих хитов американского журнала Billboard.

Ранее Duran Duran показали свое юбилейное видео. В клипе, снятом на новый трек Anniversary, появились двойники британской королевы Елизаветы II, поп-певицы Леди Гаги и актера Дэниела Крейга.