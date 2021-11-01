Полиция проверит нападение россиянок на охранника ТЦ из-за QR-кодов

Полиция проведет проверку после нападения пенсионерок на охранника в торговом центре в Улан-Удэ, не пускавшего россиянок внутрь из-за отсутствия QR-кодов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Бурятия.

Там уточнили, что инцидент произошел 31 октября. «В одном из торговых центров были несогласные с требованиями предъявлять QR-коды и надевать маски. На место выезжал участковый. Сейчас проводится проверка», — рассказали в полиции. В МВД добавили, что в инциденте обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что пенсионерки без QR-кодов в Улан-Удэ набросились на охранника и ворвались в торговый центр. Тот просил их предъявить QR-код, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной за последние полгода болезни, но в ответ женщины стали кричать, что «QR-код — это не русское слово», и бросаться на охранника. Произошедшее попало на видео.