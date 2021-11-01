В Донбассе заметили украинского военного с гитлеровской символикой

Украинский телеканал ТСН снял сюжет в селе Старомарьевка, которое находится в «серой зоне» Донбасса и куда недавно проникли украинские военные. В ходе съемок журналист телеканала Андрей Цаплиенко пообщался как с местными жителями, так и с военными.

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По информации телеканала, служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) зашли на территорию села, чтобы доставить уголь перед наступлением холодов. После этого, утверждается в эксклюзивном материале, они покинули Старомарьевку, однако военные самопровозглашенных республик открыли огонь по ВСУ из артиллерии, после чего Киев был вынужден прибегнуть к применению турецкого беспилотника Bayraktar.

Журналист также попытался расспросить, на чьей стороне находятся местные жители, однако те отвечать на этот вопрос прямо отказались. При этом в кадре был замечен военнослужащий ВСУ с шевроном дивизии СС «Галичина», воевавшей во Второй мировой войне на стороне гитлеровской армии.

Обстановка на Донбассе обострилась 26 октября. ВСУ впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Кроме того, власти ДНР утверждают, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне». Киев официально не подтверждает эту информацию.

30 октября официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что ведомство проверит сообщение о 37 гражданах России, которых солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли в плен в находящемся в «серой зоне» селе Старомарьевка в Донбассе.