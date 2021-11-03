Скандальный закон об олигархах передадут на подпись Зеленскому

Верховная Рада Украины внесла правки в закон об олигархах перед подписанием президентом

Верховная Рада Украины внесла правки в скандально известный закон об олигархах, целью которого является ликвидация влияния богатейших людей страны на политику. Теперь документ можно передать на подпись президенту республики Владимиру Зеленскому, сообщается на сайте парламента.

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Исправления касались положений закона, в которых содержится алгоритм присвоения физическому лицу статуса олигарха. В частности, противоречия заключались в том, какое ведомство будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон, — Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) или Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) Украины.

Парламент исправил правовую коллизию, и теперь решения о статусе олигарха будут приниматься СНБО. Такое уточнение на заседании в среду поддержал 251 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Рада 23 сентября приняла законопроект о «деолигархизации», запрещающий богатейшим людям страны финансировать политические партии и владеть СМИ. Большинство проголосовавших за документ депутатов представляют пропрезидентскую фракцию «Слуга народа».

«Европейская солидарность» пожаловалась на закон в офис генпрокурора, Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований. Соратники экс-президента Петра Порошенко подали «заявления о преступлениях депутатов монобольшинства» по статьям «Злоупотребление властью» и «Воспрепятствование деятельности народного депутата».