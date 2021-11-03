Пловчиха Ефимова назвала сроки завершения карьеры

Пловчиха Юлия Ефимова заявила, что хочет продолжить выступать еще в течение года

Российская пловчиха Юлия Ефимова собирается в течение ближайшего года продолжать выступать на профессиональном уровне. Сроки завершения карьеры спортсменка назвала в интервью «Матч ТВ».

Пловчиха заявила, что после Олимпийских игр в Токио у нее возникали разные мысли, однако она не хочет уходить из спорта на такой ноте. По словам Ефимовой, перед Играми она максимально выложилась, но результат не пришел.

«А потом прошло полтора месяца, я ничего не делала, переболела — и выплыла практически на свое лучшее время. Может, мне стоит меньше тренироваться?» — добавила Ефимова.

В конце октября на этапе Кубка мира в Дохе россиянка победила на дистанциях 50 и 100 метров брассом.

На Олимпиаде в Токио Ефимова выступала только на дистанции 100 метров брассом и заняла пятое место в финале. В активе россиянки есть две серебряные и бронзовая медали Игр. Кроме того, она шесть раз побеждала на чемпионатах мира и семь раз становилась чемпионкой Европы.