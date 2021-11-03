На ремонт остановок в Казани выделят 268 миллионов рублей

Предстоящий ремонт четырех остановочных площадок в центре Казани обойдется Татарстану в 286,8 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Речь идет об остановках общественного транспорта «Сайдашева», «Саид-Галеева», «Колхозный рынок» и «Габдуллы Тукая». Отмечается, что заказчиком проведения работ является ГКУ «Главтатдортранс».

Согласно тендеру, деньги выделят на ремонт дорожного полотна, а также переустройство сетей электроснабжения и наружного освещения. Вдобавок ревизии будут подвергнуты трамвайные пути и светофоры рядом с автопавильонами.

Кроме того, в ходе благоустройства произведут озеленение территорий, в частности, посеят траву, а также посадят различные деревья и кустарники.

Известно, что прием заявок на участие в аукционе открыт до 11 ноября, при этом все строительные работы необходимо завершить до 1 сентября 2022 года.

Ранее стало известно, что спелеологи взялись за благоустройство пещер в Крыму и начали устанавливать в них стационарные клеевые крючья (анкеры). К настоящему моменту участники некоммерческого проекта завершили работы уже в шести пещерах полуострова, сделав их более безопасными для туристов.