Врач дал советы по использованию смартфонов без вреда для глаз

Офтальмолог Хомяков: пользоваться современным смартфоном стоит не больше 6 часов в день

Доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков в интервью РИА Новости рассказал о правильном использовании сматфонов, компьюттеров и других устройств, чтобы не нанести вред зрению.

«Сегодня практически каждый человек начинает свой день с того, что берет в руки смартфон, с ним же он контактирует в течение всего дня​​​. И это помимо работы за компьютером, чтения с планшета и прочего», — отметил врач.

Он советует использовать гаджеты не более шести часов в день, а каждые 20 минут необходимо давать глазам передышку. По мнению специалиста, это оптимальная сфокусированная зрительная нагрузка для взрослого человека.

При этом, чем старее устройство, тем опаснее им пользоваться. «Чем более "продвинутыми" становятся экраны гаджетов, тем они более безопасны для зрения», — подчеркнул Хомяков.

Причина в том, что экраны современных гаджетов по качеству создаваемого на них изображения не имеют принципиальных отличий. «Различия есть в угловых размерах гаджета (диагональ — прим. «Ленты.ру»), расстоянии до глаз и времени непрерывного использования», — подметил врач.

При этом, Хомяков подчеркнул, что слишко мбольшой экран также может вызвать утомление при работе, поскольку будут задейстсованы участки мозга, которые обрабатывают изображения, получаемые с парацентральных отделов сетчатки. По мнению специалиста, лучше всего работать с гаджетами с диагональю от пяти до 20 дюймов.

Ранее офтальмолог Шилова заявила, что проблема близорукости достигла уровня пандемии. «Достаточно большое количество детей, даже младшего школьного возраста уже имеют проблемы со зрением. Детская, школьная, подростковая близорукость — бич нашего времени», — подчеркнула офтальмолог.