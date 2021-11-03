Британка раскрыла способ правильно собрать один чемодан на всю семью

Британка рассказала о способе упаковки вещей всей семьи в один чемодан без перевеса

Британская путешественница Карен Эдвардс (Karen Edwards) раскрыла правильный способ упаковки вещей всей семьи в один багаж. Об этом сообщает The Sun.

Туристка рассказала, что каждый раз, отправляясь за границу на отдых, она собирает чемодан на семью из четырех человек и всегда укладывается в 20 килограммов, избегая перевеса.

На дно сумки женщина складывает подгузники младшего ребенка, а затем размещает пакеты разного цвета с вещами каждого члена семьи. По словам британки, сортировка одежды по мешкам помогает сэкономить время на отдыхе.

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Кроме того, Эдвардс порекомендовала самые необходимые и объемные вещи надевать на себя или брать с собой в самолет, а единичные предметы гардероба плотно сворачивать в чемодане, чтобы сэкономить место.

Вместо больших бутылок шампуней и гелей для душа путешественница посоветовала разливать моющие средства по маленьким емкостям. В заключение она отметила, что зарядные устройства и небольшие вещи стоит прятать в обувь.

Ранее в октябре бортпроводник британской авиакомпании Мигель Муньос (Miguel Muñoz) назвал самые необходимые для поездок вещи в чемодане. Молодой человек всегда берет с собой тканевые мешки для упаковки одежды в сумку, что помогает ему сэкономить время в путешествии и облегчить выбор вещей на каждый день.