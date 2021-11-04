Развеян миф о пользе умеренного употребления алкоголя

Употребление алкоголя не снижает риски преждевременной смерти, выяснили ученые из Грайфсвальдского университета в Германии. Выяснилось, что обычно от спиртного отказываются люди с заболеваниями, уменьшающими продолжительность жизни. Именно этот фактор приводит к разнице в смертности, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале PLOS Medicine.

Немецкие ученые проанализировали данные о 4028 взрослых граждан страны. В 1996-1997 годах респонденты в возрасте 18-64 лет заполнили анкеты о состоянии своего здоровья, употреблении алкоголя и наркотиков, а также о наличии других вредных привычках. Данные о смертности исследователи получили в результате 20-летнего наблюдения за пациентами.

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Специалисты развеяли миф о пользе умеренного употребления алкоголя. Они опровергли популярное мнение о том, что спиртные напитки оказывают положительное влияние на организм человека.

«Долгое время считалось, что потребление алкоголя от низкого до умеренного может иметь положительное влияние на здоровье. Это основывалось на данных о том, что трезвенники умирают раньше, чем слабо или умеренно пьющие люди», — объяснил руководитель исследования Ульрих Джон из Медицинской школы Грайфсвальдского университета.

Выяснилось, что преждевременная смерть трезвенников связана не с отказом от алкоголя, а с такими причинами, как хронические заболевания, ежедневное курение, прием наркотиков, злоупотребление алкоголем в прошлом и последовавшие за этим расстройства здоровья. Соответственно, защитный эффект алкоголя не проявляется в этой ситуации.

Ранее вирусолог разрешил употреблять алкоголь после вакцинации от COVID-19. По его мнению, обычная доза спиртного в виде двух бокалов вина не принесет вреда здоровью.