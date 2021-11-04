Сенатор Константин Долгов рассказал о символичности Дня народного единства

На всех этапах истории нашей страны, и радостных, и трудных, драматических, движение вперед и развитие России обеспечивалось только сплочением и единством всего многонационального, многоконфессионального и многокультурного народа. Так прокомментировал «Ленте.ру» значение Дня народного единства сенатор России от исполнительного органа Мурманской области, замглавы Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

«В единстве наша колоссальная сила. Второго на Земле такого примера сплава культур не существует. Это точка силы, которая сыграла огромную, определяющую роль в истории, и которая является залогом успешного развития страны на будущее. Поэтому этот праздник очень хорошее напоминание о важности сохранения единства по ключевым, стратегическим вопросам, особенно сейчас когда страна переживает непростой этап в своем развитии, связанный с преодолением последствий пандемии, преодолением последствий мирового экономического кризиса. Об этом неоднократно говорил президент Путин. И, кстати, единство было также продемонстрировано во всенародном утверждении поправок в Конституцию и в ходе прошедших выборов, когда значительная часть наших сограждан выступила в поддержку того курса, который проводит президент Владимир Путин и по его поручению правительство», — отметил парламентарий.

Пользуясь случаем, Константин Долгов, поздравил всех православных христиан с праздником Казанской иконы Божией Матери, который также отмечается 4 ноября. «Это очень большой праздник. Это тот лик, с которым русский народ неоднократно одерживал военные Победы, в том числе и над польским нашествием в начале XVII века. И в последующем очень часто именно с этим ликом одерживались блестящие военные Победы. Не случайно День народного единства совпадает с праздником Казанской иконы Божией Матери. Так что сегодня знаменательное, символичное торжество сразу двух праздников», — подчеркнул Константин Долгов.

