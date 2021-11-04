Ефимова рассказала о предложенных гонорарах за индивидуальные уроки по плаванию

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что к ней часто обращаются с просьбой дать индивидуальные уроки. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Когда ты ходишь в бассейн и хорошо плаваешь, к тебе обязательно кто-то подойдет», — отметила спортсменка. Она добавила, что в последний раз это произошло в Калифорнии. Россиянка отметила, что ей предлагали гонорар в районе тысячи долларов за урок. Однако разговоры, по словам Ефимовой, были шуточными.

3 ноября россиянка рассказала, что не планирует завершать карьеру в ближайший год. При этом Ефимова призналась, что ее посещали мысли об уходе из спорта.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира. Она также завоевала две серебряных и одну бронзовую медали на Олимпиадах.