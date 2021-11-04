Звезда «Сватов» опроверг участие в продолжении сериала

Российский актер театра и кино, народный артист России Анатолий Васильев прокомментировал свое участие в седьмом сезоне сериала «Сваты». В интервью «Комсомольской правде» звезда шоу опроверг эту информацию и объяснил, почему покинул проект.
Васильев назвал причину своего ухода из сериала после четвертого сезона: по его словам, он покинул продолжение проекта только из-за сценария. «Мне уже не нравился тот юмор, который нам прописывали сценаристы», — подчеркнул он.
При этом актер опроверг слухи о конфликте с актером, бывшим коллегой по сериалу Федором Добронравовым. По словам Васильева, у них отличные взаимоотношения.
«Никакого конфликта с Федей у нас не было. Я бы, конечно, хотел видеть Федю и в другом качестве, но в чем он силен, в том он и работает. Я имею в виду комедийный жанр», — отметил артист.
Актер также опроверг информацию о том, что ему были неприятно, когда герой Добронравова шутил над его персонажем. Васильев добавил, что не испытал сожаления об уходе из сериала. Он предположил, что создатели шоу были больше всего заинтересованы в прибыли от проекта.
Ранее Федор Добронравов рассказал о перенесенном недуге. Он признался, что в 2018 году он столкнулся с инсультом. «Речи нет, руки нет», — подчеркнул Добронравов.