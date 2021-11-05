Футболист принял мяч на грудь и вторым касанием забил ударом через себя

Футболист словенского «Радомлье» поразил ворота соперника ударом через себя

Нападающий словенского «Радомлье» Гедеон Гузина отметился голом в матче чемпионата Словении против «Целе». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Sportklub Slovenija.

Prekinite s tem, kar počnete in uživajte v ZADETKU Gedeona Guzine! @PrvaLigaSi @NKRadomlje pic.twitter.com/kcaVJQXkO5 — Sportklub Slovenija (@Sport_Klub_Slo) November 5, 2021

27-летний форвард отметился эффектным голом в первом тайме. Гузина принял дальнюю передачу от партнера грудью, а вторым касанием точно пробил по воротам соперника. Нападающему удался удар через себя.

Также дублем в матче отметился партнер Гузины Иван Шарич. У «Целе» гол забил Эстер Соклер. Еще один мяч в ворота «Радомлье» был забит в результате автогола.

Матч завершился победой «Радомлье» со счетом 3:2. Команда занимает девятое, предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата.