Девушка-боец MMA снялась топлес

Тайская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рика Ишиге опубликовала откровенное фото. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

32-летняя Ишиге разместила фото топлес. Девушка прикрыла грудь, а лицо скрыла смартфоном. На теле спортсменки можно разглядеть две татуировки. Всего за час с момента публикации снимок набрал более 7,5 тысячи лайков.

Ишиге — спортсменка тайского и японского происхождения. Она выступает под эгидой сингапурской организации One Championship. Ишиге начала профессиональную карьеру в 2017 году.

Всего на счету Ишиге четыре победы при пяти поражениях. Она уступила в последних трех поединках в One Championship. Тайка не может добиться победы с октября 2018-го.