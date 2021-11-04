Украинка из UFC показала тренировку в купальнике

Украинская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Марина Мороз показала видео с тренировки. Ролик доступен в Instagram спортсменки.

30-летняя Мороз, известная по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), показала подписчикам выполнение упражнений с гирей и собственным весом. Украинка потренировалась в закрытом купальнике на фоне пляжа.

Мороз публикует откровенные видео и фото в социальных сетях. У спортсменки больше 80 тысяч подписчиков в Instagram.

Мороз не дралась с марта 2020-го. Тогда она одержала победу над бразильянкой Майрой Сильвой. Всего на счету Мороз десять побед при трех поражениях в профессиональных MMA.