Сборная России по пляжному футболу выиграла Межконтинентальный кубок

Российская сборная победила на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу в Дубае

Сборная России по пляжному футболу стала обладателем Межконтинентального кубка, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

6 ноября в финале турнира, проходившего в Дубае (ОАЭ), россияне переиграли Иран со счетом 3:2. Все три гола в составе сборной России забил Борис Никоноров.

Сборная России выиграла также все предыдущие матчи на Межконтинентальном кубке, стартовавшем 2 ноября. В группе россияне переиграли Японию, Парагвай и Иран, а в полуфинале выиграли у Португалии. Всего в турнире участвовало восемь команд.

Россия выиграла Межконтинентальный кубок в четвертый раз в своей истории. Предыдущий раз российская сборная побеждала в 2015 году, когда в финале был обыгран Таити со счетом 5:2. Сборная России — самая титулованная команда этого турнира.

В конце августа национальная команда также выиграла и чемпионат мира по пляжному футболу, который проходил в Москве.

