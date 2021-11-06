У летевшего из Турции в Москву самолета отказал двигатель

«Интерфакс»: летевший из Анталии самолет с отказавшим двигателем приземлился в Москве

В московском аэропорту Шереметьево приземлился летевший из турецкой Анталии в российскую столицу пассажирский самолет Airbus A-330 с предположительно отказавшим двигателем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как рассказал собеседник агентства, перед посадкой в аэропорту экипаж доложил о срабатывании сигнализации отказа одного из двигателей. Воздушное судно удалось благополучно посадить, пострадавших нет.

Ранее самолет А-320 авиакомпании S7, который выполнял рейс Москва — Анапа, экстренно сел в Ростове-на-Дону в связи с ухудшением состояния пассажира. Всего на борту самолета находились 154 пассажира.