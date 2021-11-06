Володин заявил о необходимости системы контроля за «бюджетным рублем»

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о необходимости системы контроля за тратой средств на здравоохранение. Его слова каналу «Россия 24» приводит «Российская газета».

«Нам надо выстроить так систему, чтобы был контроль за бюджетным рублем, чтобы была его эффективность, чтобы деньги доходили до человека, и вся система здравоохранения эффективно боролась за жизнь гражданина», — отметил спикер нижней палаты парламента. Спрашивать за это надо со всех, кто отвечает за расходование бюджетных средств, добавил Володин.

Председатель Госдумы отметил увеличение трат на здравоохранение из российского бюджета. В 2019 году на это было выделено 3 триллиона 811 миллиардов рублей, а в 2021-м — 5 триллионов 60 миллиардов. В следующем году, согласно плану, сумма увеличится до 5 триллионов 187 миллиардов.

В середине октября Володин рассказывал, что профильные комитета Государственной Думы с правительством проработают вопрос борьбы с бедностью граждан.

