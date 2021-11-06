Названы запрещенные к хранению в квартирах предметы

В жилых помещениях многоквартирных домов, согласно правилам противопожарной безопасности, запрещено хранить и складировать горючие и взрывоопасные материалы, а также хранить в них баллоны с горючими газами. Об этом в интервью РИА Новости рассказала член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.

Она отметила, что такие ограничения были введены в России с 1 января 2021 года. Они также запрещают использование в квартирах бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

В частных домах, как пояснила эксперт, для хранения таких материалов должно быть отведено специализированное помещение или пристройка с пометкой «Огнеопасно». Кроме того, в таком случае строжайше запрещено оставлять без внимания любые источники открытого огня.

В случае выявления пожарной инспекцией каких-либо отклонений от правил, нарушителя ждет штраф в размере до трех тысяч рублей.

«В целом можно сказать, что внутри квартир нельзя хранить ничего, что может сказаться на пожарной безопасности всего дома», — подытожила Рамзенкова.

Ранее россиянам напомнили о запрете на обустройство кладовых и хранение личных вещей в подъездах многоквартирных домов. Жильцам напомнили, что, согласно правилам, захват пространства в подъезде под личные нужды без согласования с соседями и управляющей компанией относится к незаконной перепланировке

