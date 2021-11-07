Врач назвал безопасное расстояние от монитора компьютера до глаз

Врач Хомяков: расстояние от глаз до монитора должно быть не менее 50-60 сантиметров

Врач-офтальмолог, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков назвал безопасное расстояние, на котором следует держать глаза от монитора компьютера. Чтобы не испортить зрение, следует находиться в 50-60 сантиметрах от экрана, рассказал доктор медицинских наук РИА Новости.

Медик отметил, что расположить монитор следует прямо перед собой, при этом верхний его край должен оказаться на уровне линии взора. Хомяков рекомендовал удерживать 50-60 сантиметров, однако расстояние может меняться в зависимости от диагонали устройства. «Если вы работаете за ноутбуком или планшетом с диагональю экрана 10-12 дюймов, то расстояние может быть равно дистанции Хармона — это расстояние от локтя до большого пальца руки, или в среднем 40-45 сантиметров», — пояснил специалист.

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Кроме того, важно обращать внимание на уровень освещения пространства для работы за компьютером. По словам Хомякова, наиболее эргономичны источники света, максимально приближенные по спектру испускаемого света к световому потоку естественного спектра. Он добавил, что лучше выбирать лампы с нулевой пульсацией, поскольку при их освещении глаза утомляются меньше всего.

Если же говорить об искусственных источниках света, таким критериям соответствуют индукционные лампы, а также лампы накаливания и некоторые современные светодиодные лампы.

Для чтения с экрана офтальмолог рекомендовал обращать внимание на фон. «Оптимальный фон листа бумаги должен быть желтоватым, иметь контрастные буквы черного цвета с особыми "зарубками"», — отметил медик. Помимо этого, по его словам, многое зависит от времени суток и состояния оптических сред. Так, вечером рекомендуется читать при «теплом» свете.

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