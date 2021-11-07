Полину Гагарину заметили в компании нового возлюбленного

Папарацци заметили на фестивале PARUS в Дубае российскую певицу Полину Гагарину в компании предполагаемого нового возлюбленного. Вместе с детьми и саундпродюсером Владимиром Чиняевым, известным под псевдонимом ChinKong, артистка отдыхала в VIP-ложе на концерте Басты и Дианы Арбениной, пишет «7дней.ru».

Пара не подтверждала открыто свои отношения, однако журналисты все чаще стали видеть знаменитостей вместе. Известно, что Гагарина уже много лет сотрудничает с 49-летним Чиняевым. В своем Instagram саундпродюсер неоднократно писал о певице и положительно отзывался о работе с ней.

Гагарина официально развелась со своим вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым, в конце 2020 года. Тогда отмечалось, что супруги расстались еще в конце 2019 года.

В сети, как отмечает StarHit, ходили слухи, что именно Чиняев стал причиной развода певицы. Однако сама Гагарина никогда не комментировала возможный романтический союз и не подтверждала эти слухи.

Ранее сообщалось, что Исхаков подал в суд на бывшую супругу, чтобы установить порядок общения с их общей дочерью Мией и сыном Гагариной от первого брака Андреем.

После судебного иска от бывшего мужа Гагарина опубликовала пост, в котором поделилась своим мнением о том, каким не должен быть мужчина. В своем Instagram она написала, что настоящий мужчина не должен быть злым, мстительным, малодушным, двуличным, скупым и лживым.