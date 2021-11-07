«Ростов» со счетом 5:1 разгромил «Рубин» в матче РПЛ

«Ростов» на своем поле со счетом 5:1 победил «Рубин» в матче 14-го тура РПЛ

«Ростов» на своем поле обыграл «Рубин» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 7 ноября, и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз, Понтус Алмквист, Али Соу и Даниил Глебов. У гостей отличился Солтмурад Бакаев.

Разгромная победа помогла «Ростову» набрать 16 очков и выйти на десятое место в чемпионате. «Рубин» имеет в активе на три очка больше и находится на восьмой позиции.

«Ростов» в следующем туре 21 ноября дома примет «Уфу». «Рубин» в тот же день на выезде сыграет с «Сочи».