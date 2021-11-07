Московский суд вынес вердикт по восстановлению СССР

Московский городской суд отклонил иск женщины, которая попросила восстановить СССР. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По их данным, истица считает, что Михаил Горбачев и действующий парламент России должны восстановить законодательство Советского Союза, органы государственного самоуправления, после чего провести выборы президента СССР.

Ранее первый президент Советского Союза Михаил Горбачев рассказал, что разрушившими перестройку в СССР роковыми факторами стали Беловежские соглашения и путч, предпринятый Государственным комитетом по чрезвычайному положению.

По его мнению, срыв перестройки изменил условия, в которых проходили дальнейшие преобразования.