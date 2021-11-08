Россиянам раскрыли неожиданный способ усилить эффект от вакцинации от COVID-19

Врач: для повышения количества антител второй компонент вакцины можно ввести на 28-й день

Второй компонент вакцины от коронавируса можно ввести не на 21-й, а на 28-й день после первой фазы. Такой неожиданный способ усилить эффект от вакцинации и повысить количество антител раскрыл в беседе с Ura.ru российский врач-иммунолог Николай Крючков.

Специалист отметил, что при введении второй фазы препарата позднее иммунитет к COVID-19 может выработаться на шестой-седьмой неделе. «Конечно, это не значит, что через месяц ничего не будет, просто эффект будет не максимальный», — заметил Крючков.

Иммунолог подчеркнул, что вводить второй компонент вакцины раньше срока не стоит.

В свою очередь академик РАН Виталий Зверев заявил, что введение второй фазы позже не противопоказано, хотя исследований на эту тему еще не было.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что в случае, если уровень нейтрализующих антител находится на уровне ниже 300, не стоит срочно принимать решение о вакцинации.

По словам Тимакова, изначально для защиты от уханьского варианта COVID-19 требовалось 150 нейтрализующих единиц антител. Специалист пояснил, что уровень антител ниже 300 не всегда означает, что человек может заболеть дельта-штаммом COVID-19.