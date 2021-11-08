Пловец сборной России объяснил лишение команды серебра чемпионата Европы

Пловец сборной России Климент Колесников прокомментировал лишение команды серебряных медалей в смешанной эстафете вольном стилем четыре по 50 метров на чемпионате Европы в Казани. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен объяснил случившееся невнимательностью и недопониманием между партнерами по команде. «Такая вот ошибочка. Все разъяснилось после дистанции. Учитывая тот факт, что все слишком спонтанно и быстро произошло, не было времени обдумать… Все в порядке, никто не расстроен», — уточнил он. По словам Колесникова, команда радовалась, что это произошло не на Олимпийских играх.

Колесников, Владимир Морозов, Арина Суркова, Мария Каменева разделили второе место с национальной командной Италии в смешанной эстафете 7 ноября. Они уже получили серебряные медали, однако затем были дисквалифицированы из-за протеста сборной Польши. Причиной стало нарушение заявленного порядка расстановки на эстафету.

Победителями стали представители Нидерландов. Спортсмены из Польши переместились на третье место.