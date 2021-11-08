Академику РАН пришла от Путина телеграмма «с изюминкой»

Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН, доктора исторических наук Валерия Тишкова с 80-летием и направил ему телеграмму. Копию послания опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Автор поста пояснил, что «Почта России» при отправке внесла некоторые изменения в сообщение, в результате чего поздравление пришло адресанту «с изюминкой». На скане видно, что все буквы «ч» в тексте заменены цифрой четыре.

«Уважаемый Валерий Александрови4 (...) Ваш зна4имый ли4ный вклад в развитие оте4ественной истори4еской и этнологи4еской науки (...) достойны самого глубокого признания», — говорится в телеграмме.

Известно, что такое явление может быть связано с кодировкой. В 1963 году в СССР был принят телеграфный код, или способ знакового кодирования, МТК-2. В нем использовались три разных регистра (русский, латинский, цифры). При этом, к примеру, буквы «ъ» и «ё» в нем отсутствовали, а вместо «ч» использовали цифру четыре.

7 ноября Смирнов опубликовал фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», на котором Путин мимолетно предостерег снимавшего его оператора от падения. Оператор снимал главу государства в его резиденции в Сочи и пятился назад с камерой в руках через коридоры. В какой-то момент Путин сказал ему «Не упади. Не оступись там».