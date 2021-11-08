Бывшие футболисты сборной России поздравили Хиддинка с 75-летием

Аршавин и другие бывшие игроки сборной России поздравили Хиддинка с юбилеем

Бывшие игроки сборной России по футболу приняли участие в съемках видео для голландского тренера Гуса Хиддинка. Ролик опубликован в Twitter национальной команды.

Футболисты обратились к экс-наставнику сборной, поздравив его с 75-летием. Тренера поприветствовали Андрей Аршавин, Сергей Игнашевич, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов, Сергей Семак, Константин Зырянов, Павел Погребняк и Дмитрий Торбинский.

Аршавин обратился к Хиддинку на английском языке, остальные говорили по-русски. В конце видео все футболисты в честь праздника выпили за именинника по чашке капучино, подчеркнув, что этот напиток голландец любит больше остальных.

Хиддинку исполнилось 75 лет в понедельник, 8 ноября. Он возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под руководством тренера национальная команда стала бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

