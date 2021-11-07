В Госдуме предложили наградить сборную России по пляжному футболу

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил представить в государственной награде сборную России по пляжному футболу. Таким образом он отреагировал на победу спортсменов на Межконтинентальном кубке-2021, его слова приводит «Спорт Экспресс».

Парламентарий подчеркнул, что пляжники традиционно продемонстрировали феноменальные результаты и достойны самых высоких наград, у них практически не бывает провальных турниров. Он поздравил футболистов и выразил им свое восхищение.

«Старшим братьям в классике надо немного подучиться у пляжников. Наша сборная по пляжному футболу достойна самых высоких наград. Может, от Министерства спорта. А может, от правительства. Подобными результатами не может похвастаться ни одна страна мира! Они очень радуют нас!» — сказал Свищев.

Он напомнил, что олимпийских чемпионов представляют к награде, и пляжный футбол ничем не хуже других видов спорта. Депутат заключил, что сборная славит российский спорт, и этим нужно гордиться.

Сборная России по пляжному футболу стала обладателем Межконтинентального кубка четвертый раз в своей истории. 6 ноября в финале турнира, проходившего в Дубае (ОАЭ), россияне переиграли Иран со счетом 3:2. Все три гола в составе сборной России забил Борис Никоноров.

