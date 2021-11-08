Белорусы получили СМС о необходимости вакцинироваться из-за нелегалов

Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило о рассылке провокационных сообщений, в которых сказано о росте заболеваемости коронавирусом из-за прибытия в страну нелегальных мигрантов. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

По информации Минздрава, белорусы получили СМС от мобильного оператора «Космос ТВ» о необходимости вакцинироваться из-за большого количества нелегалов из стран Ближнего Востока. К сообщению была прикреплена ссылка на сайт здравоохранительного ведомства. Однако, как оказалось, к сообщениям министерство не причастно.

«Министерство здравоохранения Белоруссии действительно рекомендует вакцинироваться против гриппа и COVID-19, но никакого отношения к пришедшим СМСкам у подписчиков компании «Космост ТВ» Минздрав не имеет», — рассказали в ведомстве.

В компании оператора после инцидента пояснили, что сообщения с некорректным содержанием были отправлены в результате сбоя работы сервиса СМС-рассылки из-за «внешнего технического внедрения».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы, которые выступают за регистрацию западных вакцин, хотят эмигрировать за рубеж. «Нам подкидывают эти оппы [оппозиционеры] идею: "Завезите Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna". Для чего? Чтобы они могли привиться, получить паспорт и ехать на Запад инструкции получать», — сказал он.