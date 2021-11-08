На «Госуслугах» начали восстанавливать сроки действия сертификатов вакцинации

Сроки действия сертификатов о вакцинации от коронавируса восстановили большинству пользователей портала госуслуг. По данным ведомства, сейчас на сайте работает программа, которая восстанавливает сроки действия QR-кодов. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Ошибочное сокращение срока действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса, которое произошло в понедельник, 8 ноября, связано с внедрением новой формы сертификатов о профилактических прививках на портале госуслуг. Такую причину раскрыл «Интерфаксу» источник в правительстве.

Ранее сообщалось, что в России срок действия QR-кодов, подтверждающий перенесенный коронавирус или вакцинацию, сокращен с года до шести месяцев. Позже в Минцифры объяснили случившееся техническим сбоем. В Кремле также заверили, что российские власти не обсуждали сокращение срока действия QR-кодов.

С 8 ноября в России жители могут получить новые сертификаты о вакцинации от коронавируса, медицинских противопоказаниях к ней или о перенесенной болезни. Документ доступен на английском и русском языках, получить его можно в бумажном и электронном виде. Сертификат будет содержать подробную информацию о владельце, данные СНИЛС и полиса ОМС, а также противопоказания к прививке.

