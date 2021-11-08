Байдена обвинили в развале армии из-за теории угнетения чернокожих

Сенатор Хоули: солдаты США уделяют больше времени расовой теории, чем военной подготовке

Американские солдаты уделяют больше времени изучению материалов о критической расовой теории (CRT), нежели военной подготовке. О низкой подготовке армии США говорят провальные результаты учений «Зеленый кинжал — 2021», прошедших совместно с военными из Великобритании. Причины неудач американских солдат назвал член комитета по вооруженным силам Сената США Джош Хоули, цитату приводит газета The Daily Telegraph.

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Несмотря на поражение во время учений, армия США по-прежнему является лучшей в мире, убежден сенатор. Однако официальный Вашингтон делает все, чтобы изменить такое положение дел и приблизить развал армии, отдавая предпочтение занятиям по изучению CRT. Согласно этой теории, современная культура белого населения автоматически угнетает чернокожих самим фактом своего существования.

По словам Хоули, все это — «эксперимент» президента Джо Байдена и Демократической партии США. Он также обвинил американских генералов в смещении фокуса с обороны — главной задачи армии — на «левые теории».

Учения «Зеленый кинжал — 2021» проходили в течение пяти дней в пустыне Мохаве. Корпус морской пехоты США проиграл коллегам из Королевских ВМС Великобритании.