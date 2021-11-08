Байдена обвинили в развале армии из-за теории угнетения чернокожих

Американские солдаты уделяют больше времени изучению материалов о критической расовой теории (CRT), нежели военной подготовке. О низкой подготовке армии США говорят провальные результаты учений «Зеленый кинжал — 2021», прошедших совместно с военными из Великобритании. Причины неудач американских солдат назвал член комитета по вооруженным силам Сената США Джош Хоули, цитату приводит газета The Daily Telegraph.
Несмотря на поражение во время учений, армия США по-прежнему является лучшей в мире, убежден сенатор. Однако официальный Вашингтон делает все, чтобы изменить такое положение дел и приблизить развал армии, отдавая предпочтение занятиям по изучению CRT. Согласно этой теории, современная культура белого населения автоматически угнетает чернокожих самим фактом своего существования.
По словам Хоули, все это — «эксперимент» президента Джо Байдена и Демократической партии США. Он также обвинил американских генералов в смещении фокуса с обороны — главной задачи армии — на «левые теории».
Учения «Зеленый кинжал — 2021» проходили в течение пяти дней в пустыне Мохаве. Корпус морской пехоты США проиграл коллегам из Королевских ВМС Великобритании.