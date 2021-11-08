Британским врачам помешают больше зарабатывать ради справедливости

Британские власти собираются запретить врачам общей практики переезжать в более богатые области страны. Это помешает им больше зарабатывать, однако приведет к большей справедливости в доступности медицинских услуг для британцев, пишет The Times со ссылкой на данные аналитического центра.

Уточняется, что глава Минздрава Саджид Давид и премьер-министр Борис Джонсон таким образом хотят справиться с «болезнью неравенства», то есть добиться повышения качества медицины в тех частях Великобритании, где живет менее обеспеченное население. В настоящее время в этих регионах заметно меньше врачей, чем в более богатых.

Ранее в октябре российские Минтруд и Минздрав доработали проект реформы выплат медицинским работникам: их зарплата будет определяться по правилам, единым для всей страны, и состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат. При этом высокий уровень заработных плат, как предполагается, должен формироваться не за счет повышенной нагрузки на работника.