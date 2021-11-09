Московский адвокат пригласил родственника и покончил с собой

В Москве покончил с собой член столичной коллеги адвокатов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина пригласил к себе родственника и попросил его вызвать врача, сославшись на высокую температуру. После этого юрист предложил гостю подождать медиков у соседей, пока он приведет себя в порядок.

Адвокат оставил предсмертную записку, в которой заявил, что «устал» и оставляет сейфы открытыми, «чтобы не ломали».

Ранее заключенный покончил с собой в российской колонии для бывших силовиков. Инцидент произошел в ИК-3 в поселке Октябрьский в конце октября 2021 года. Мужчина отбывал наказание в колонии-поселении. Осужденный оставил предсмертную записку. В той же колонии сидел организатор убийства журналистки Анны Политковской бывший сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков, которого приговорили к 11 годам лишения свободы.