Вдова погибшего руководителя пермского СК рассказала о доведении мужа до суицида

Супруга покончившего с собой бывшего главы пермского управления Следственного комитета России (СКР) Сергея Сарапульцева считает, что ее мужа довели до самоубийства. Об этом в понедельник, 1 ноября, Ольга Сарапульцева рассказала изданию «Коммерсантъ Прикамье».

По словам Сарапульцевой, в течение последних трех лет супруг рассказывал об унижениях и несправедливых наказаниях со стороны руководства СКР. В частности, он сообщал ей в сентябре, что его собираются менять из-за нерешенных проблем дольщиков. Последней каплей, по словам женщины, стало совещание с главой СКР Александром Бастрыкиным после стрельбы в Пермском госуниверситете.

Сарапульцева якобы грубо обвинили в том, что он лично виноват в гибели людей. Вдова руководителя регионального управления СКР, считает, что необходимо возбуждать дело о доведении до суицида. Она заявила, что следователи не хотят рассматривать эту версию. «У меня сложилось впечатление, что у следствия только одна версия: будто бы это произошло из-за семейных проблем», — заявила Ольга Сарапульцева.

26 сентября Ольга Сарапульцева рассказала о поведении мужа перед самоубийством. «Он сказал мне, что все хорошо прошло. Но он пришел абсолютно другим Сергеем. Каким-то поникшим, с маленькими плечами, хотя он спортивный мужчина. Сказал мне: "Прости меня"», — сообщила Ольга.

Полковник Сергей Сарапульцев был найден мертвым в своем коттедже 23 сентября. Рядом с телом было найдено оружие, а затем — предсмертная записка.