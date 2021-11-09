Дезинсектору по делу о смертельном отравлении арбузом продлили домашний арест

Пресненский суд Москвы продлил домашний арест дезинсектору Антону Котову — главному фигуранту дела об отравлении арбузом. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает «Интерфакс» .

Суд продлил Котову, обвиняемому по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек») УК РФ, меру пресечения до 10 декабря 2021 года. По версии следствия, нарушение им правил проведения дезинсекции в магазине привели к смертельному отравлению.

11 октября Мосгорсуд освободил Котова из СИЗО и отправил под домашний арест.

Об отравлении арбузом семьи в Москве стало известно 10 сентября. Медики госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку. Пенсионерка и ее внучка скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Позже число пострадавших выросло до 11.

Генеральный директор фирмы, где работал Котов, отметил, что его сотрудник проводил дезинсекцию в соответствии со всеми правилами безопасности и без нарушений.