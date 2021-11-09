С российского депутата взыскали миллионы рублей после проверки ФСБ

Верховный суд Дагестана постановил взыскать пять миллионов рублей с депутата городского собрания Махачкалы Курахмы Магомедова — эквивалент стоимости приобретенных им двух автомобилей Lexus и Toyota на коррупционные доходы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Решение принято по иску прокуратуры, которая совместно с ФСБ выявила нарушение антикоррупционного законодательства народным избранником. Проверка в отношении Магомедова была инициирована прежним главой Дагестана Владимиром Васильевым и правительством республики.

У Магомедова в 2017 году обнаружили новые машины общей стоимостью 8,3 миллиона рублей, в то время как его совокупный доход составлял 2,7 миллиона рублей. По требованию прокуратуры Советский суд Махачкалы постановил взыскать с депутата 8,3 миллиона рублей, но он обжаловал это решение. В итоге Верховный суд республики снизил сумму на три миллиона.

Магомедов утверждал, что машины приобрел на деньги, подаренные его сыну на свадьбу родственниками, а также за реализованные абрикосы из его сада. Он находится под домашним арестом с февраля 2019 года по делу о хищении газа в компании «Газпром межрегионгаз Махачкала».