Врач предупредил россиян об опасном виде насморка

Отоларинголог Зайцев призвал обращаться к врачу, если насморк длится более пяти дней

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал россиянам, в каком случае насморк становится симптомом опасного заболевания. Он призвал пациентов не заниматься самостоятельным лечением в беседе с «Вечерней Москвой».

«Когда прозрачные выделения становятся белесыми, а после — желтыми и загустевают, появляются неприятный запах, давящие ощущения, боль — это переход из состояния острого ринита в гайморит», — предупредил Зайцев. Он также призвал россиян обращаться за помощью к врачу, если недуг длится более пяти дней.

По словам специалиста, при таком виде насморка может воспалиться околоносовая гайморова пазуха, которая является наиболее уязвимой. «Боль под глазом, болезненные ощущения при наклоне головы вниз, ощущение перекатывания жидкости на уровне щеки, давящая боль, которая может переходить на зубы, — это все симптомы гнойного гайморита», — объяснил он.

Насморк может быть симптомом аллергического ринита: обычно он возникает весной, во время цветения, или от использования новой подушки. В таких ситуациях отоларинголог посоветовал удалиться от источника аллергена, чтобы избавиться от недуга.

При этом главной ошибкой при самостоятельном лечении насморка врач назвал «упущенное время», когда россияне обращаются за медицинской помощью уже с хроническим воспалением. В таком случае терапия проходит сложнее, а заболевание необходимо переводить в стадию ремиссии. При затрудненном носовом дыхании потребуется хирургическое вмешательство — это самый негативный сценарий развития насморка, заключил Зайцев.

Ранее отоларинголог Иван Лесков заявил, что отказ лечить насморк может привести к синуситу. Он посоветовал не ограничиваться использованием сосудосуживающих препаратов и промывать нос.