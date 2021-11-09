Украинскую железную дорогу отдадут под управление страны НАТО

Пассажирские перевозки компании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») перейдут в управление национального немецкого оператора Deutsche Bahn с 2022 года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает РИА Новости.

Материалы по теме Триумф патриотизма. На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия? А в Киеве дядька. 30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?

«По плану мы передаем пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn Consulting со следующего года», — заявил Кубраков. В настоящий момент компании реализуют первую фазу совместного сотрудничества, в частности предоставление консультационных услуг. Министр напомнил, что немецкая компания имеет аналогичный достаточно успешный опыт в Казахстане.

В январе 2020 года «Укрзализныця» и Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве в развитии украинской компании. Согласно документу, немецкой компании дадут право управлять украинскими железными дорогами на 10 лет. В течение этого времени специалисты из страны НАТО займутся реформированием управленческих механизмов предприятия. При этом Украина полностью сохранит за собой контроль над компанией.

В начале июля украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон раскритиковал состояние украинских поездов. Его возмутило, что большинство вагонов «в цивилизованной европейской стране» до сих пор не оснащены кондиционером, хотя температура внутри салона может достигать 44 градусов по Цельсию. Гордон назвал происходящее ужасом и обвинил «Укрзализныцю» в воровстве.