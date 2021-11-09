Слуцкая высказалась о мужчинах в художественной гимнастике

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказалась об участии мужчин в соревнованиях по художественной гимнастике. Она поделилась мнением в эфире шоу «Антонимы» с Антоном Красовским.

42-летняя Слуцкая назвала кошмаром выступления мужчин в этом виде спорта. Она призналась, что для нее это непривычно, а художественная гимнастика всегда считалась спортом для красивых, хрупких, эстетичных девочек. Слуцкая полагает, что спортсмены-мужчины подражают женщинам в гимнастике.

«Это абсурд! Я не хочу видеть мужчину, который пытается быть похожим на женщину», — заявила она. Однако Слуцкая допустила, что через десятки лет участие мужчин в данной дисциплине уже не будет вызывать споров.

В январе 2021 года мужчины впервые приняли участие в первенстве России по художественной гимнастике. Спортсмены продемонстрировали акробатические элементы, а также упражнения с булавой, скакалкой, двумя кольцами и палкой.